Жюри «Танцев» на ТНТ разделило влюбленных уральцев. ВИДЕО

08:57 30 октября 2017 0

Артём Хромых из Екатеринбурга не смог впечатлить жюри Фото: скрин видео RuTube

Участник шоу «Танцы» из Челябинска Артём Хромых не смог впечатлить жюри. В очередном этапе шоу «Танцы» на канале ТНТ участников поделили на группы, каждая из которых должна была поставить танец. Екатеринбурженка Светлана Макаренко, которая вместе со своим возлюбленным Артемом Хромых пришла на проект, с испытанием справилась. А вот парень услышал от жюри: «Ты не в «Танцах».

Судьям не понравилось выступление всей группы, в которой танцевали влюблённые уральцы. Мигель высказался по поводу слабой хореографии. Однако Светлану было решено оставить, а вот её парня Артёма раскритиковала наставник проекта Татьяна Денисова.

«Я вижу, ты теряешься, растворяешься в массе, и мне очень жаль, потому что-то, с чем ты пришёл, — для меня это был очень высокий уровень. Но сейчас приходится сравнивать с другими. И на данном этапе ты не в «Танцах», — сказала Татьяна Денисова. Мигель екатеринбургского участника также не поддержал.

Девушка Артёма Хромых Светлана Макаренко вошла в топ-35.