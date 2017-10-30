{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 октября 2017
Главные новости 
08:57  30 октября 2017 0

Жюри «Танцев» на ТНТ разделило влюбленных уральцев. ВИДЕО

Артём Хромых из Екатеринбурга не смог впечатлить жюриФото: скрин видео RuTube

Участник шоу «Танцы» из Челябинска Артём Хромых не смог впечатлить жюри. В очередном этапе шоу «Танцы» на канале ТНТ участников поделили на группы, каждая из которых должна была поставить танец. Екатеринбурженка Светлана Макаренко, которая вместе со своим возлюбленным Артемом Хромых пришла на проект, с испытанием справилась. А вот парень услышал от жюри: «Ты не в «Танцах».

Судьям не понравилось выступление всей группы, в которой танцевали влюблённые уральцы. Мигель высказался по поводу слабой хореографии. Однако Светлану было решено оставить, а вот её парня Артёма раскритиковала наставник проекта Татьяна Денисова.

«Я вижу, ты теряешься, растворяешься в массе, и мне очень жаль, потому что-то, с чем ты пришёл, — для меня это был очень высокий уровень. Но сейчас приходится сравнивать с другими. И на данном этапе ты не в «Танцах», — сказала Татьяна Денисова. Мигель екатеринбургского участника также не поддержал.

Девушка Артёма Хромых Светлана Макаренко вошла в топ-35.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров