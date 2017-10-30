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30 октября 2017
17:38  30 октября 2017 0

Авиакомпания «Победа» пожаловалась в суд на Минтранс и Росавиацию

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, взлет, взлет самолета, авиакомпания победа, pobeda
«Победа» хочет добиться разрешения на полеты в Стамбул и ТбилисиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лоукостер «Победа» подал в Арбитражный суд Москвы иски к Министерству транспорта РФ и Росавиации. Поводом стало решение профильного ведомства о недопуске авиакомпании на международные направления.

«Победа» обратилась в суд с двумя практически идентичными исками, которые отличаются только направлениями полетов, пишет РБК. Из документов следует, что лоукостер запросил в Росавиации допуск на полеты по маршрутам Махачкала — Стамбул — Махачкала и Краснодар — Тбилиси — Краснодар. Компания намеревалась осуществлять рейсы до четырех раз в неделю по каждому направлению.

10 августа ведомство отказало в разрешении на полеты по указанным маршрутам. Юристы «Победы» считают, что у Росавиации не было для этого оснований. Якобы права на эти направления были свободными, а авиакомпания соблюла все требования к выдаче лицензии и регламента. 27 сентября «Победа» обратилась в Росавиацию с жалобой на решение ведомства, но ответа не получила.

«Победа» просит суд признать недействительным отказ Росавиации. По одному иску уже назначено предварительное судебное заседание на 29 ноября, второе заявление еще не принято к производству.

Виктор Дорофеев
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