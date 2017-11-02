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02 ноября 2017
19:15  02 ноября 2017 0

Минобороны: в Сирии применили химоружие, сделанное из водопроводной трубы

Фестиваль
В минобороны по форме воронки определили, что бомба находилась на земле в момент взрываФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Министерстве обороны РФ считают, что бомба с химическим оружием, взорванная в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля, была сделана из водопроводной трубы. Так ведомство отреагировало на доклад экспертов Организации объединенных наций (ООН) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о расследовании случаев применения химического оружия.

В российском ведомстве отметили, что воронка после взрыва имела неровные края, что свидетельствует о том, что боеприпас находился на поверхности асфальта в момент взрыва, сообщает телеканал 360.

«Диаметр выходного канала соответствует диаметру бомбы. Там должны находиться элементы этой бомбы, чего нет на фото. Боеприпас был самодельный из водопроводной трубы, его уложили на поверхность грунта. Заключения комиссии некомпетентны», — сказал представитель Минобороны во время брифинга по докладу о Хан-Шейхуне.

Ранее в СМИ распространялась информация о том, что 4 апреля в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб в Сирии были применены бомбы с химическим оружием. По словам представителей сирийской оппозиции, в ходе атаки погибли 80 человек. ОЗХО возложила ответственность на правительство Сирии. Официальный Дамаск опроверг все обвинения в свой адрес, а в МИД РФ назвали доклад любительским.

Виктор Дорофеев
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