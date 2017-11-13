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13 ноября 2017
12 ноября 2017
04:37  13 ноября 2017 0

СМИ: президентское послание Совфеду могут перенести на февраль

Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Депутаты заксобрания СО и Ельцин Центр. Екатеринбург, послание президента, ельцин центр, путин владимир, онлайн трансляция
Когда именно будет зачитано послание, законом не определено, поэтому вероятность такого решения довольно высокаФото: Анна Майорова © URA.RU

Ежегодное послание президента РФ Совету Федерации могут перенести с декабря 2017 на начало 2018 года. Возможность переноса сейчас обсуждается в Кремле.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента, вероятность принятия такого решения высока. Если решение все-таки будет принято, то Владимир Путин зачитает его в феврале 2018 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков данную информацию официально не подтверждает, но и не опровергает, пишет издание.

Как считают эксперты, перенос послания связан с подготовкой Владимира Путина к президентской кампании 2018 года. Предполагается, что действующий президент объявит о своем участии в предвыборной гонке в декабре. В феврале Владимир Путин, скорее всего, сделает ряд программных заявлений.

Кроме того, послание не привязано к конкретной дате: в разные годы российские лидеры выступали перед Совфедом не только в ноябре, декабре, в феврале или марте, но даже в июле. Кстати именно Владимир Путин выступил в июле 2000 года со своим первым посланием перед верхней палатой парламента.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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