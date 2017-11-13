Ежегодное послание президента РФ Совету Федерации могут перенести с декабря 2017 на начало 2018 года. Возможность переноса сейчас обсуждается в Кремле.
Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента, вероятность принятия такого решения высока. Если решение все-таки будет принято, то Владимир Путин зачитает его в феврале 2018 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков данную информацию официально не подтверждает, но и не опровергает, пишет издание.
Как считают эксперты, перенос послания связан с подготовкой Владимира Путина к президентской кампании 2018 года. Предполагается, что действующий президент объявит о своем участии в предвыборной гонке в декабре. В феврале Владимир Путин, скорее всего, сделает ряд программных заявлений.
Кроме того, послание не привязано к конкретной дате: в разные годы российские лидеры выступали перед Совфедом не только в ноябре, декабре, в феврале или марте, но даже в июле. Кстати именно Владимир Путин выступил в июле 2000 года со своим первым посланием перед верхней палатой парламента.