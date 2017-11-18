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18 ноября 2017
13:33  18 ноября 2017 0

Украинские пограничники задержали россиянку близ Чернобыльской АЭС. Экстремалке грозит наказание

Жуткое очарование заброшенного города Припять манит к себе экстрмаловФото: chernobylguide.com

Украинские пограничники задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС двух молодых людей — украинец и россиянка пытались пробраться на место знаменитой ядерной аварии.

«Сталкеру» исполнился 21 год, его подруга на год младше. Им грозит сравнительно мягкое наказание — административный штраф. «Искатели приключений пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма», — цитирует разъяснение украинской погранслужбы RT.

Задержания вблизи законсервированной станции, из окрестностей которых еще в 1980-х годах отселили после аварии всех людей, происходят регулярно. Только в октябре правоохранители перехватили там три группы любителей острых ощущений, в состав которых входили два россиянина.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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