Жуткое очарование заброшенного города Припять манит к себе экстрмалов
Украинские пограничники задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС двух молодых людей — украинец и россиянка пытались пробраться на место знаменитой ядерной аварии.
«Сталкеру» исполнился 21 год, его подруга на год младше. Им грозит сравнительно мягкое наказание — административный штраф. «Искатели приключений пытались пешком попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма», — цитирует разъяснение украинской погранслужбы RT.
Задержания вблизи законсервированной станции, из окрестностей которых еще в 1980-х годах отселили после аварии всех людей, происходят регулярно. Только в октябре правоохранители перехватили там три группы любителей острых ощущений, в состав которых входили два россиянина.