Российские пенсионеры по росту доходов обогнали работающих граждан

07:42 23 ноября 2017 0

Прирост реальных пенсий в январе—сентябре составил 4,2%, тогда как инфляция выросла на 3% Фото: Pixabay

Российские пенсионеры в этом году стали единственной социальной группой, чьи доходы выросли больше, чем инфляция. Прирост реальных пенсий в январе—сентябре составил 4,2%, тогда как инфляция выросла на 3%, говорится в материалах Счетной палаты. Такая ситуация сложилась из-за того, что пенсии в текущем году были проиндексированы согласно прошлогодней высокой инфляции, а тратят пенсионеры деньги в условиях новой — низкой — инфляции, отмечают «Известия».

При этом реальные доходы работающего населения снизились — за 9 месяцев на 1,2%. Таким образом, формально пенсионеры оказались в лидерах по росту доходов. Однако, несмотря на то что российское правительство потратило порядка 384 млрд рублей на единовременные доплаты пенсионерам и покрытие дефицита Пенсионного фонда, возможности повышения доходов пожилых людей у кабмина ограничены.

Как пояснил изданию гендиректор «НПФ Согласие-ОПС» Александр Вьюницкий, причиной тому — солидарная пенсионная система, когда объем пенсий зависит от выплат работающих граждан в Пенсионный фонд. Но пенсионная система недополучает громадные суммы (около 1 трлн рублей ежегодно) из-за «серых» зарплат.

Изменить ситуацию могут структурные реформы, в том числе возобновление накопительного компонента для будущих пенсионеров и дальнейшее развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения, отмечает эксперт.

Средний размер пенсии в России за январь—сентябрь составил 13,4 тысячи рублей.