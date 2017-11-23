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23 ноября 2017
22 ноября 2017
07:42  23 ноября 2017 0

Российские пенсионеры по росту доходов обогнали работающих граждан

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., пенсия, старость
Прирост реальных пенсий в январе—сентябре составил 4,2%, тогда как инфляция выросла на 3%Фото: Pixabay

Российские пенсионеры в этом году стали единственной социальной группой, чьи доходы выросли больше, чем инфляция. Прирост реальных пенсий в январе—сентябре составил 4,2%, тогда как инфляция выросла на 3%, говорится в материалах Счетной палаты. Такая ситуация сложилась из-за того, что пенсии в текущем году были проиндексированы согласно прошлогодней высокой инфляции, а тратят пенсионеры деньги в условиях новой — низкой — инфляции, отмечают «Известия».

При этом реальные доходы работающего населения снизились — за 9 месяцев на 1,2%. Таким образом, формально пенсионеры оказались в лидерах по росту доходов. Однако, несмотря на то что российское правительство потратило порядка 384 млрд рублей на единовременные доплаты пенсионерам и покрытие дефицита Пенсионного фонда, возможности повышения доходов пожилых людей у кабмина ограничены.

Как пояснил изданию гендиректор «НПФ Согласие-ОПС» Александр Вьюницкий, причиной тому — солидарная пенсионная система, когда объем пенсий зависит от выплат работающих граждан в Пенсионный фонд. Но пенсионная система недополучает громадные суммы (около 1 трлн рублей ежегодно) из-за «серых» зарплат.

Изменить ситуацию могут структурные реформы, в том числе возобновление накопительного компонента для будущих пенсионеров и дальнейшее развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения, отмечает эксперт.

Средний размер пенсии в России за январь—сентябрь составил 13,4 тысячи рублей.

Наталья Володина
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