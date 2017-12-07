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07 декабря 2017
19:45  07 декабря 2017 0

Жуткий пожар в Калифорнии сравнили с Апокалипсисом: «Как ад на земле». ФОТО, ВИДЕО

В округе установлен самый высокий уровень опасностиФото: профиль @tai_w_ в Instagram

Записи пожара на холмах в Калифорнии активно обсуждают в соцсетях. Самый крупный очаг пришелся на округ Вентура, где горят минимум 36 тысяч гектаров.

Власти города установили самый высокий уровень опасности, сообщают РИА «Новости». Эвакуированы около 200 тысяч человек. Зрелище на фоне темного неба поразило автомобилистов, и они поделились им в Instagram.

Очевидцы сравнивают увиденное с Апокалипсисом. «Я бы предпочел, чтобы меня преследовали зомби», «Выглядит как ад на земле», «Кто выпустил Люцифера из клетки?» — пишут пользователи. Некоторые отметили ужасающую красоту пожара: «Мне жаль всех, кто пострадал от этого, но выглядит безумно».

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ФОТО: профиль @mmcrtvslo в Instagram

Дарья Рукачёва
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© Служба новостей «URA.Ru»
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