23:11 07 декабря 2017 0

Конечная цель задержания осталась для потерпевшего загадкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московская полиция отпустила домой американского журналиста Майкла Бома. По его словам, смысл задержания для него самого остался загадкой.

«Все это странно, не очень понятно, ведь я ничего не нарушил. На мой взгляд, все это было излишне, но не думаю, что есть какая-то политическая составляющая. Они мне сказали, что сейчас проверяют многих. Я не знаю, приезжают ли они домой ко многим. Я сомневаюсь в этом. Это нестандартная процедура», — прокомментировал Майкл Бом «Федеральному агентству новостей» свое задержание в Москве.

По словам журналиста, в участке у него долго проверяли документы, после чего потребовали написать заявление-объяснительную с подробной информацией о себе. Вся процедура заняла полтора часа. При этом журналист каких-либо жалоб подавать никуда не собирается, но сожалеет о потерянном времени.

Ранее звучала версия, что причиной задержания могло стать отсутствие у журналиста регистрации по месту проживания в Москве. Но, как заявил Бом: «Про регистрацию — это неправда. Она есть и она законная».

Майкл Бом был сегодня задержан сотрудниками полиции в Москве. Журналист живет в России уже около 20 лет, получив большую известность среди телезрителей выступлениями в различных ток-шок с проамериканской позиции.