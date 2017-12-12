Причина падения разгонного блока «Фрегат» с 19 спутниками кроется в некорректной работе алгоритмов программного обеспечения. Об этом официально заявил первый заместитель главы «Роскосмоса» Александр Иванов.
По его словам, комиссия ведомства под руководством замдиректора Центрального научно-исследовательского института машиностроения завершила свою работу 11 декабря. «Причиной аварии явилось несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока „Фрегат“, которое проявилось при запуске именно с космодрома „Восточный“», — передает слова Иванова RT. Замглавы госкорпорации также отметил, что комиссия никаких замечаний к работе космодрома и ракеты-носителя «Союз-2.1б» не выявила. Разгонный блок тоже отработал в полном соответствии с заложенным алгоритмом.
Ранее Александр Иванов уже называл возможную причину аварии на «Восточном», сообщала «Национальная служба новостей». Предполагалось, что предприятия, заложившие полетные задания в системы управления ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока, не согласовали свои действия. Также не было проведено совместное тестирование оборудования.