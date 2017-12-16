23:18 16 декабря 2017 0

Суровые порядки обнаружились в полиции Красноярского края Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Красноярском крае лейтенанта межмуниципального отдела полиции «Балахтинский» лишили премии за то, что он улыбался во время совещания с руководством. Информацию подтвердили в региональном ГУ МВД.

Оперативное совещание с участием лейтенанта и его коллег прошло 1 декабря. На нем обсуждались ближайшие задачи отдела, пишет Nation news. В пресс-службе полицейского главка заявили, что офицер вел себя неуважительно по отношению к другим участникам встречи, «в том числе улыбался».

Итогом неподобающего поведения для полицейского стало дисциплинарное взыскание. Напомним, ранее стало известно о нападении на полицейского на железнодорожной станции Аша в Челябинской области.