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17 декабря 2017
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
23:18  16 декабря 2017 0

В России полицейского лишили премии за улыбку на совещании

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Суровые порядки обнаружились в полиции Красноярского краяФото: depositphotos.com © URA.RU

В Красноярском крае лейтенанта межмуниципального отдела полиции «Балахтинский» лишили премии за то, что он улыбался во время совещания с руководством. Информацию подтвердили в региональном ГУ МВД.

Оперативное совещание с участием лейтенанта и его коллег прошло 1 декабря. На нем обсуждались ближайшие задачи отдела, пишет Nation news. В пресс-службе полицейского главка заявили, что офицер вел себя неуважительно по отношению к другим участникам встречи, «в том числе улыбался».

Итогом неподобающего поведения для полицейского стало дисциплинарное взыскание. Напомним, ранее стало известно о нападении на полицейского на железнодорожной станции Аша в Челябинской области.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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