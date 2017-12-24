ЦИК сообщил об отсутствии кандидатов в президенты России

Подача документов в Центризбирком документов еще не означает регистрацию в качестве кандидата на выборах. Такой статус желающему принять участие в избирательной кампании присваивается только после их проверки. Об этом 24 декабря заявил секретарь Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, член ЦИК РФ Евгений Шевченко.
«Центральная избирательная комиссия Российской Федерации принимает к рассмотрению документы от всех граждан, изъявивших желание участвовать в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации. Однако, просто представление документов в ЦИК России не означает, что все граждане, желающие принять участие в избирательной кампании, будут в ней участвовать в качестве кандидатов», — приводит Gazeta.Ru слова Шевченко.
Поступившие в ЦИК документы, по его словам, проверяются на полноту представленных сведений, которая, в том числе, предполагает запросы в государственные органы на предмет достоверности предоставленной информации. Основаниями для отказа в регистрации, как напомнил Шевченко, могут стать отсутствие необходимых документов, нарушение процедуры выдвижения и отсутствие пассивного избирательного права (из-за отсутствия гражданства России, недостижения 35 лет, непогашенная судимость по особо тяжким статьям).
В воскресенье, 24 декабря, в Центральную избирательную комиссию России заявления о выдвижении в качестве кандидатов в президенты страны подали сразу три человека: Олег Лурье, Алексей Навальный и Сергей Полонский. Все трое судимы и являются блогерами.