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26 декабря 2017
25 декабря 2017
23:05  25 декабря 2017 0

В 2018 году депутатов «переселят» из здания Госдумы

Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума
Депутатам придется проводить заседания не на привычных местахФото: Антон Белицкий © URA.RU

В следующем году в здании Государственной думы пройдут работы по реконструкции. В связи с этим депутатам временно придется сменить место заседаний, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ремонтные работы начнутся, когда депутаты уйдут в летние отпуска, передает РБК. В осеннюю сессию несколько месяцев им придется работать в другом здании. Скорее всего, это будет Колонный зал или здание-«книжка» на Новом Арбате, уточнил Володин.

Ранее «URA.RU» писало, что в 2018 году депутатам Госдумы будут выделять по одному миллиону рублей в год на транспортные расходы во время поездок в регионы. Решение должен принять комитет нижней палаты по контролю и регламенту. При этом отмечается, что лимит средств для оплаты транспорта депутатам увеличивается не в первый раз.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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