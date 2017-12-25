В 2018 году депутатов «переселят» из здания Госдумы

23:05 25 декабря 2017 0

Депутатам придется проводить заседания не на привычных местах Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В следующем году в здании Государственной думы пройдут работы по реконструкции. В связи с этим депутатам временно придется сменить место заседаний, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ремонтные работы начнутся, когда депутаты уйдут в летние отпуска, передает РБК. В осеннюю сессию несколько месяцев им придется работать в другом здании. Скорее всего, это будет Колонный зал или здание-«книжка» на Новом Арбате, уточнил Володин.

Ранее «URA.RU» писало, что в 2018 году депутатам Госдумы будут выделять по одному миллиону рублей в год на транспортные расходы во время поездок в регионы. Решение должен принять комитет нижней палаты по контролю и регламенту. При этом отмечается, что лимит средств для оплаты транспорта депутатам увеличивается не в первый раз.