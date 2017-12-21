В 2018 году Госдума будет выделять депутатам по одному миллиону рублей в месяц на транспортные расходы во время поездок в регионы. Соответствующее решение 21 декабря должен принять комитет нижней палаты по контролю и регламенту.
Председатель комитета Ольга Савастьянова рассказала РБК, что деньги удалось найти «благодаря средствам, сэкономленным депутатами, которые брали отпуск на заседаниях за свой счет». Регионам при этом увеличивать бюджет на транспортные расходы не потребуется, также не будут выделяться и дополнительные средства из федерального бюджета. Общая сумма всех расходов на депутатский транспорт в регионах будет известна после утверждения сметы на 2018 год.
Источник издания сообщил, что многие депутаты во время поездок тратят на транспорт 200-300 тысяч рублей. Севастьянова заметила, что есть ряд парламентариев, избранных по списку партии, которые представляют по четыре региона. «Новгородскую область можно проехать за один день, а в Республике Коми, допустим, ситуация другая. Из-за того, что некоторые депутаты экономят на транспорте, появляются дополнительные средства для тех, кому это необходимо на самом деле», — рассказала она.
Госдума уже во второй раз увеличивает лимит средств, предусмотренных на оплату транспорта депутатам. В конце 2016 года планка была установлена на уровне 700 тысяч рублей, в июле 2017 года ее подняли до 830 тысяч рублей.
Ранее комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений выступил против сокращения расходов на президентские гранты для некоммерческих организаций. Глава комитета Сергей Гаврилов отметил, что Фонд показал себя эффективным механизмом поддержки ответственных НКО в регионах, пишет «Национальная служба новостей».