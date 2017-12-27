Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в теплые страны на Новый год

Экс-глава Роспотребнадзора, советник президента РФ Геннадий Онищенко рекомендует россиянам не ездить на Новый год в экзотические страны. По его мнению, также не стоит долго засиживаться за праздничным столом.
Онищенко пояснил, что резкая смена климата может негативно сказаться на самочувствии. «Никаких Сингапуров, никаких Доминикан, отдыхать нужно в своем климатическом поясе. Но, может быть, москвичам можно будет съездить на наш российский юг, никакой экзотики», — цитирует бывшего главного санитарного врача России портал Life.ru. Наибольший стресс для организма от смены климата бывает у детей и пожилых людей, добавил он.
Россиянам, решившим остаться на Новый год дома, Онищенко посоветовал больше гулять на свежем воздухе. По его словам, так появится позитивный заряд для того, чтобы продолжить отмечать праздник.
Ранее стало известно, что 78% россиян будут отмечать новогодние праздники дома, в кругу семьи, 8% собираются отметить праздник в гостях, а 3% опрошенных собираются поехать на дачу. Данные исследования ВЦИОМ приводила «Национальная служба новостей».
Среди главных ожиданий россиян в 2018 году — удача для каждого из опрошенных лично (27%) и для всей страны (21%). При этом почти половина респондентов призналась, что в следующем году ждет перемен к лучшему, писало RT.