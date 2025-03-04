Экс-главу правительства Красноярского края Лапшина посадили на 3,5 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юрий Лапшин получил 3,5 года колонии
Юрий Лапшин получил 3,5 года колонии Фото:

Суд в Красноярске вынес приговор бывшему председателю правительства края Юрию Лапшину, обвиняемому в злоупотреблении должностных полномочий во время строительства метрополитена. Ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы, сообщили в суде.

«Суд Красноярска приговорил к 3,5 года колонии экс-председателя правительства края Лапшина по делу о злоупотреблениях при строительстве метро», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на представителей суда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в Красноярске вынес приговор бывшему председателю правительства края Юрию Лапшину, обвиняемому в злоупотреблении должностных полномочий во время строительства метрополитена. Ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы, сообщили в суде. «Суд Красноярска приговорил к 3,5 года колонии экс-председателя правительства края Лапшина по делу о злоупотреблениях при строительстве метро», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на представителей суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...