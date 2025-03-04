Экс-главу правительства Красноярского края Лапшина посадили на 3,5 года

Юрий Лапшин получил 3,5 года колонии
Суд в Красноярске вынес приговор бывшему председателю правительства края Юрию Лапшину, обвиняемому в злоупотреблении должностных полномочий во время строительства метрополитена. Ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы, сообщили в суде.
«Суд Красноярска приговорил к 3,5 года колонии экс-председателя правительства края Лапшина по делу о злоупотреблениях при строительстве метро», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на представителей суда.
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