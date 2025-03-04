После прекращения военной поддержки США Украину ждет серия «новых Бахмутов», где ВСУ потеряют множество бойцов. Об этом сообщили в британских СМИ со ссылкой на старшего лейтенанта Назария Кишака.
«Запрет на такое оружие просто приведёт к „новым Бахмутам“ и новым жертвам среди украинцев», — приводит The Economist слова Назария Кишака. Отмечается, что ВСУ останутся без артиллерии, хоть и заменят ее на дроны. Также ущерб принесет и отсутствие американских БМП Bradley. А отказ от ракет США GMLRS c GPS-наведением позволит армии России совершать свободные маневры на десятках километров за линией фронта. При этом без финансирования Штатов украинская оборонная промышленность не сможет заработать на полную мощность.
Ранее Пентагон официально заявил о полном прекращении всей военной поддержки Украины. По сообщениям некоторых зарубежных СМИ, без этой помощи ВСУ смогут продержаться только до лета 2025 года, а дальше они начнут терять способность и атаковать, и обороняться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.