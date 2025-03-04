Американский хоккеист получил гражданство РФ

Хоккеист из США и лидер хоккейной команды из Хабаровска «Амур» Александр Гальченюк получил паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщил первый зампред правительства региона и председатель совета ХК «Амур» Сергей Абрамов.
«Рад сообщить, что лидер нашей хоккейной команды „Амур“, Александр Гальченюк, сегодня получил паспорт гражданина Российской Федерации. Уверен, что это пойдет на пользу и самому игроку, и отечественному хоккею», — передает telegram-канал «Территория Тигров» слова Абрамова. Политик также выразил уверенность в том, что Гальченюк по духу и менталитету является «русским парнем».
Абрамов отметил, что в течение сезона у него было много контактов с Гальченюком, который выразил любовь к России, Хабаровскому краю и хоккейному клубу «Амур». Также Абрамов пожелал хоккеисту скорейшего восстановления после травмы и поздравил его со вступлением в гражданство РФ.
Александр Гальченюк родился в США и начал свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в январе 2013 года, выступая за клуб «Монреаль». В последующие годы он также играл за такие команды, как «Аризона», «Питтсбург», «Миннесота», «Оттава», «Торонто» и «Колорадо». За 11 сезонов в НХЛ хоккеист провел 692 игры, заработав 371 (151+220) очко.
В августе 2023 года спортсмен присоединился к петербургскому СКА, где за один сезон сыграл 70 матчей, набрав 47 (18+29) очков и демонстрируя положительный показатель полезности +18. В мае 2024 года он заключил одногодичный контракт с клубом «Амур» на правах неограниченно свободного агента.
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