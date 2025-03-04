Прокуратура Петербурга утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.
«Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы. Она обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.
ДТП произошло 21 августа 2024 года на Краснопутиловской улице, в районе дома №121. Обвиняемая, управляя автомобилем марки Mitsubishi, при выезде на проезжую часть не убедилась в безопасности совершаемого маневра и не предоставила преимущество в движении 30-летнему мотоциклисту, двигавшемуся по главной дороге. В результате столкновения мотоциклист получил серьезные травмы, квалифицированные экспертами как тяжкий вред здоровью. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая помощь.
В отношении водителя автомобиля было возбуждено уголовное дело. Окончательное решение о мере ответственности примет Московский районный суд.
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