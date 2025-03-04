«Коммерсант»: Сытный рынок в Петербурге не станет фуд-моллом

Старейший продуктовый рынок Петербурга, расположенный на Петроградской стороне, останется в своем историческом формате. Владельцы объекта отказались от идеи преобразования его в фуд-молл, предпочитая сохранить его первоначальную функцию. Об этом пишет «Коммерсант».
«Владельцы Сытного рынка в Петроградском районе Петербурга отказались от идеи преобразовать объект в фуд-молл. Собственники приступают к разработке проекта реставрации и приспособления к современному использованию здания, построенного в 1913 году Марианом Лялевичем», — пишет «Коммерсант». Общая площадь объекта составляет около 5,5 тысяч квадратных метров, из которых непосредственно под торговлю выделено около 1000 квадратных метров.
По словам директора по развитию Сытного рынка Марии Элькиной, новый проект реставрации и модернизации рынка будет учитывать современные тенденции, однако сохранит традиционный формат торговли. В частности, планируется расширить возможности дегустации продуктов на месте и создать комфортную атмосферу для посетителей. Общий объем инвестиций в реставрационные работы оценивается примерно в 150 миллионов рублей, завершить проект планируется к лету 2027 года.
Первоначально, в 2021 году, городские власти и собственники рынка рассматривали возможность создания рядом с рынком ресторанной улицы с деревянными павильонами и летними террасами. Однако этот проект был временно отложен из-за экономических сложностей и проблем с поставками стройматериалов. Представители рынка не исключают возвращения к идее благоустройства прилегающей территории, однако детали пока не раскрываются.
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