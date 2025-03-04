Александр Беглов: в метро Петербурга стартовала оплата проезда по биометрии

С 4 марта в Петербургском метрополитене стартовал пилотный проект по оплате проезда с использованием биометрических данных пассажиров. На данный момент новая система доступна на двух центральных станциях метро — «Гостиный двор» и «Площадь Восстания». Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Город начинает новый этап внедрения инновационных технологий в систему общественного транспорта. Сделан важный, шаг, направленный на повышение удобства и скорости обслуживания пассажиров. Оплата проезда в метро с использованием биометрических данных пока доступна на двух станциях, но будет внедряться и на других»,—?рассказал Александр Беглов. Информация опубликована на сайте Смольного.
Для того чтобы воспользоваться новой технологией, пассажиру нужно пройти простую процедуру регистрации. Необходимо зайти на официальный сайт сервиса и привязать свои биометрические данные (сканирование лица) к банковской карте. После успешной регистрации пассажир сможет оплачивать проезд, просто подойдя к турникету, оснащенному специальной камерой с функцией распознавания лица. Оплата производится автоматически, без необходимости доставать карту, смартфон или наличные деньги.
Особое внимание при внедрении биометрической оплаты уделено вопросам безопасности и защиты персональных данных пассажиров. Система соответствует всем современным стандартам информационной безопасности и надежно защищает личные данные пользователей. Биометрическая информация хранится в зашифрованном виде, а доступ к ней имеют только авторизованные сотрудники.
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