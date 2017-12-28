Шаинского могут похоронить в России

20:32 28 декабря 2017 2

Точная дата похорон композитора пока не назначена Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Композитора Владимира Шаинского, который умер 25 декабря в США в возрасте 92 лет, могут похоронить в России после 12 января. Об этом рассказал заместитель главы министерства культуры Александр Журавский.

«Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине. И уже достигнута предварительная договоренность, что он будет похоронен в России после 12 января», — цитирует Журавского RT. Чиновник отметил, что сейчас все детали похорон прорабатываются, точная информация станет известна позднее. Министр также добавил, что ведомство поддерживает контакт с вдовой композитора Светланой Шаинской.

Ранее «URA.RU» сообщало, что похороны артиста состоятся только после окончания всех новогодних праздников, чтобы успеть подготовить необходимые документы. Жена композитора рассказала, что не может похоронить мужа на родине, так как у семьи не хватает денег на транспортировку тела из Штатов. Отмечается, что сам Шаинский не указал желаемого места захоронения в своем завещании.