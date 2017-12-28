Легендарного композитора Владимира Шаинского похоронят лишь после окончания всех новогодних праздников. Его вдова объяснила это графиком работы служб, которые должны подготовить документы.
Светлана Шаинская призналась, что не успевает подготовить необходимые бумаги, поскольку многие службы «на каникулах», сообщает «Экспресс-газета». Композитор будет кремирован и похоронен только после 10 января 2018 года, пишет «Национальная служба новостей». Отметим, автор множества популярных детских песен, который умер после продолжительной болезни, не указал, как и где хочет быть похороненным.
Как писало «URA.RU» ранее, Шаинского похоронят в США, если со стороны России не поступят другие предложения. По словам жены композитора, у семьи нет средств для транспортировки тела в Россию. Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский скончался от рака 25 декабря в госпитале города Сан-Диего, штат Калифорния. Ему было 92 года.