Ушаков объяснил, почему Россия и США взяли паузу в переговорах

Перерыв в диалоге России и США по восстановлению отношений пришлось сделать потому, что Штаты не устроило место для переговоров. Об этом сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Была договоренность [с США] встретиться в одном месте. Но это место им не подошло», — сказал Ушаков тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста.
Ранее Ушаков сообщал, что визиты президента России Владимира Путина в США и американского лидера Дональда Трампа в Россию в настоящее время не рассматриваются сторонами. Вопрос о проведении встречи в третьей стране остается открытым, отмечал он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.