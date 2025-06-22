Ушаков объяснил, почему Россия и США взяли паузу в переговорах

Ушаков: перенос переговоров РФ и США связан с выбором места встречи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переговоры пока поставлены на паузу
Переговоры пока поставлены на паузу Фото:

Перерыв в диалоге России и США по восстановлению отношений пришлось сделать потому, что Штаты не устроило место для переговоров. Об этом сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Была договоренность [с США] встретиться в одном месте. Но это место им не подошло», — сказал Ушаков тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста.

Ранее Ушаков сообщал, что визиты президента России Владимира Путина в США и американского лидера Дональда Трампа в Россию в настоящее время не рассматриваются сторонами. Вопрос о проведении встречи в третьей стране остается открытым, отмечал он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Перерыв в диалоге России и США по восстановлению отношений пришлось сделать потому, что Штаты не устроило место для переговоров. Об этом сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Была договоренность [с США] встретиться в одном месте. Но это место им не подошло», — сказал Ушаков тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. Ранее Ушаков сообщал, что визиты президента России Владимира Путина в США и американского лидера Дональда Трампа в Россию в настоящее время не рассматриваются сторонами. Вопрос о проведении встречи в третьей стране остается открытым, отмечал он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...