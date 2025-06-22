Российский разведчик-нелегал рассказал, как скрылся от британской разведки

Разведчик Черепанов: британская MI-6 пыталась вынудить меня к предательству
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Разведчик назвал два дня, проведенные в противоборстве с давлением агентов MI-6 «самыми сложными» в жизни
Разведчик назвал два дня, проведенные в противоборстве с давлением агентов MI-6 «самыми сложными» в жизни Фото:

Рассекреченный разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Черепанов, поделился подробностями своего побега из ловушки, расставленной британской Секретной разведывательной службой (MI-6). Его имя ранее обнародовал глава СВР Сергей Нарышкин.

«В результате предательства британской MI-6 и службы контрразведки и разведки одной из западных европейских стран стала известна информация о моих настоящих установочных данных, российских, и инструкция, которую имеет нелегал на случай возникновения критической ситуации. Они разработали комбинацию по моему склонению к сотрудничеству. Я должен был бы согласиться на сотрудничество, на предательство», — заявил Черепанов в эфире НТВ. 

Два дня противостояния с агентами MI-6 в третьей стране разведчик назвал «самыми сложными», но и «самыми счастливыми с оперативной точки зрения». По его словам, сначала британцы пытались ввести его в ступор, но эта тактика не сработала. Затем последовала попытка договориться, однако Черепанов обнаружил слабости в их подходе, с помощью чего и сбежал. 

Ранее Сергей Нарышкин обнародовал имя еще одного российского разведчика-нелегала, отличившегося значительными успехами в деятельности за рубежом. Им оказался Сергей Черепанов. По информации, озвученной Нарышкиным, Черепанов на протяжении более двух десятилетий осуществлял работу «в особых условиях» на территории государства с непростой оперативной обстановкой. Под нелегалом понимается сотрудник разведки, действующий в иностранном государстве под прикрытием гражданина этой страны или третьего государства.

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Рассекреченный разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Черепанов, поделился подробностями своего побега из ловушки, расставленной британской Секретной разведывательной службой (MI-6). Его имя ранее обнародовал глава СВР Сергей Нарышкин. «В результате предательства британской MI-6 и службы контрразведки и разведки одной из западных европейских стран стала известна информация о моих настоящих установочных данных, российских, и инструкция, которую имеет нелегал на случай возникновения критической ситуации. Они разработали комбинацию по моему склонению к сотрудничеству. Я должен был бы согласиться на сотрудничество, на предательство», — заявил Черепанов в эфире НТВ.  Два дня противостояния с агентами MI-6 в третьей стране разведчик назвал «самыми сложными», но и «самыми счастливыми с оперативной точки зрения». По его словам, сначала британцы пытались ввести его в ступор, но эта тактика не сработала. Затем последовала попытка договориться, однако Черепанов обнаружил слабости в их подходе, с помощью чего и сбежал.  Ранее Сергей Нарышкин обнародовал имя еще одного российского разведчика-нелегала, отличившегося значительными успехами в деятельности за рубежом. Им оказался Сергей Черепанов. По информации, озвученной Нарышкиным, Черепанов на протяжении более двух десятилетий осуществлял работу «в особых условиях» на территории государства с непростой оперативной обстановкой. Под нелегалом понимается сотрудник разведки, действующий в иностранном государстве под прикрытием гражданина этой страны или третьего государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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