Российский разведчик-нелегал рассказал, как скрылся от британской разведки

Рассекреченный разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Черепанов, поделился подробностями своего побега из ловушки, расставленной британской Секретной разведывательной службой (MI-6). Его имя ранее обнародовал глава СВР Сергей Нарышкин.
«В результате предательства британской MI-6 и службы контрразведки и разведки одной из западных европейских стран стала известна информация о моих настоящих установочных данных, российских, и инструкция, которую имеет нелегал на случай возникновения критической ситуации. Они разработали комбинацию по моему склонению к сотрудничеству. Я должен был бы согласиться на сотрудничество, на предательство», — заявил Черепанов в эфире НТВ.
Два дня противостояния с агентами MI-6 в третьей стране разведчик назвал «самыми сложными», но и «самыми счастливыми с оперативной точки зрения». По его словам, сначала британцы пытались ввести его в ступор, но эта тактика не сработала. Затем последовала попытка договориться, однако Черепанов обнаружил слабости в их подходе, с помощью чего и сбежал.
Ранее Сергей Нарышкин обнародовал имя еще одного российского разведчика-нелегала, отличившегося значительными успехами в деятельности за рубежом. Им оказался Сергей Черепанов. По информации, озвученной Нарышкиным, Черепанов на протяжении более двух десятилетий осуществлял работу «в особых условиях» на территории государства с непростой оперативной обстановкой. Под нелегалом понимается сотрудник разведки, действующий в иностранном государстве под прикрытием гражданина этой страны или третьего государства.
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