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03 февраля 2018
10:32  03 февраля 2018 0

Известный российский энергетик принимает поздравления

Энергетики - встреча с инвесторами Курган, карапетян станислав
Глава компании «Интертехэлектро — новая генерация» Станислав Карапетян принимает поздравления от коллег и партнеровФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В субботу, 3 февраля, день рождения отмечает известный на Урале энергетик, генеральный директор ООО «Интертехэлектро — Новая генерация» Станислав Карапетян. Компания уже много лет работает на Урале и отметилась знаковыми объектами, которые снабжают теплом и светом дома тысяч уральцев.

От имени правительства Курганской области и себя лично именинника поздравил губернатор Алексей Кокорин. «Уважаемый Станислав Сейранович, примите поздравления с днем рождения от имени Правительства Курганской области и от себя лично. Желаем Вам успехов и неиссякаемой энергии, пусть любовь родных и близких освещает Ваш путь. Крепкого здоровья, удачи и благополучия!» — пожелал глава Зауралья.

Поздравить энергетика со знаменательной датой поспешили и партнеры. Слова благодарности за многолетнее сотрудничество передает исполнительный директор крупнейшего коммунального оператора Ямала компании «Ямалкоммунэнерго» Максим Пономарев. «Уважаемый Станислав Сейранович! Сегодня под Вашим началом работает огромный коллектив специалистов высочайшего класса, раз за разом подтверждающий профессионализм, компетентность и качество не только своей работы, но и компании в целом. Искренне желаю Вам дальнейших успехов, неиссякаемого запаса душевных и физических сил и крепкого здоровья на многие годы. Бодрости, силы духа, веры в лучшее, удачи и понимания!

Исполнительный директор АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» Валерий Ольхов передает поздравления и вспоминает совместные достижения. «В адрес Станислава Сейрановича передаём самые тёплые поздравления с днём рождения и выражаем благодарность за успешное сотрудничество. В частности, благодаря нашим совместным усилиям построена теплотрасса от парогазовой электростанции до центральной городской котельной, что дало возможность существенно повысить надежность теплоснабжения Ноябрьска. Желаем Станиславу Сейрановичу воплощения всех его проектов, а также понимания и поддержки единомышленников! Пусть рядом всегда будут верные друзья и надёжные партнёры!» — поздравил Валерий Ольхов.

Поздравил именинника и директор Ноябрьского филиала АО «ЭК «Восток» Александр Урюпин. «Уважаемый Станислав Сейранович! Примите самые искренние поздравления с Днем Вашего рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи в делах и новых свершений! Пусть Ваши близкие всегда будут рядом, пусть друзья остаются надежными, а жизнь счастливой!» — написал в поздравительной телеграмме Урюпин. Он же даже разродился на рифму.

Вас с Днем рождения поздравляю!

Энергомощности желаю!

Заряда бодрости, искрящегося настроенья!

И в жизни Вам — стокиловаттного везенья!

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