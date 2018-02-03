Патриоты во всех городах России выходят на митинги

В субботу, 3 февраля, в России пройдут патриотические митинги-концерты «Россия в моем сердце!». Цель масштабных акций — продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, защищавших отчизну в годы Великой Отечественной войны.
Организаторы мероприятия назвали символичным, что день проведения митингов совпал с датой празднования 75-летия в Сталинградской битве — переломном моменте в истории мировой борьбы с фашизмом. «Участники всероссийских акций отдадут дань памяти героям, которые защитили Европу и весь мир от „коричневой чумы“. Наша история — это история великих побед, в которых наш народ показал свою силу», — цитирует РИА «Новости» слова секретаря общественной палаты РФ Валерия Фадеева.
Организаторы отмечают, что участие в митингах — личное дело каждого человека и задач по явке на мероприятие никто не ставит. Однако стоит отметить, что народная акция объединила под своим лозунгом десятки волонтерских и общественных организаций страны, которые призвали россиян выйти на митинги. Как ранее сообщало «URA.RU», в акции принимают участие Всероссийский союз десантников России, патриотические организации «Боевое братство!», «Наследие», «Молодая гвардия», Всероссийское общественное движение волонтеров-медиков, Российский союз сельской молодежи, Ассоциация студенческих спортклубов России, Союз добровольцев России, движение молодых политических экологов «Местные», ВПЦ «Вымпел», благотворительный фонд «Ратники отечества» и многие другие.
В уральском регионе, как и везде, поддержат патриотический порыв: концерты-митинги пройдут во всех столицах областей и округов. Так, в Тюмени акция уже стартовала: кроме конкурсов и концертной программы, организаторы подготовили для горожан угощение — полевую кухню и пельмени.
В Москве мероприятия стартуют ровно в полдень по местному времени на Васильевском спуске, уточняет Nation News. Организаторы ожидают увидеть на празднике до десяти тысяч человек. Перед жителями и гостями столицы выступят такие звезды, как Олег Газманов, Валерий Меладзе, Нюша, Зара, группа «Город 312» и другие.