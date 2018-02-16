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16 февраля 2018
Главные новости Москвы
19:12  16 февраля 2018 1

Вору в законе из Киргизии запретили въезд в Россию. ВИДЕО

Коля Киргиз предупрежден о запрете въезда в РоссиюФото: «Прайм Крайм»
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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Киргизского вора в законе, 43-летнего Камчибека Кольбаева, известного под кличками Камча или Коля Киргиз, не пустили в Россию. В стране продолжается зачистка от криминальных авторитетов перед выборами президента России и чемпионатом мира по футболу.

«Решение министра внутренних дел Колокольцева о признании Кольбаева в России „персоной нон-грата“ было доведено до него под подпись в минувшую среду в здании МВД Республики Кыргызстан в Бишкеке спецпредставителем российского Главного управления уголовного розыска», — сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным США, Камчибек Кольбаев входит в семерку ключевых воров в законе из стран СНГ, образующих «верхушку» гипотетической преступной организации Brothers' Circle («Братский круг»).

Ранее «URA.RU» сообщало о том, Солнцевский районный суд Москвы постановил принудительно депортировать 40-летнего вора в законе Гизо Кардава по кличке Гизо Гальский. Гизо уже в пятый раз депортировали из России, однако всякий раз он возвращается с новыми документами. Кроме того, из России выслали 33-летнего вора в законе Гурама Чихладзе по кличке Квежоевич. При этом авторитета еще и лишили российского гражданства.

Александр Лукманов
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