Киргизского вора в законе, 43-летнего Камчибека Кольбаева, известного под кличками Камча или Коля Киргиз, не пустили в Россию. В стране продолжается зачистка от криминальных авторитетов перед выборами президента России и чемпионатом мира по футболу.
«Решение министра внутренних дел Колокольцева о признании Кольбаева в России „персоной нон-грата“ было доведено до него под подпись в минувшую среду в здании МВД Республики Кыргызстан в Бишкеке спецпредставителем российского Главного управления уголовного розыска», — сообщает издание «Прайм Крайм».
По данным США, Камчибек Кольбаев входит в семерку ключевых воров в законе из стран СНГ, образующих «верхушку» гипотетической преступной организации Brothers' Circle («Братский круг»).
Ранее «URA.RU» сообщало о том, Солнцевский районный суд Москвы постановил принудительно депортировать 40-летнего вора в законе Гизо Кардава по кличке Гизо Гальский. Гизо уже в пятый раз депортировали из России, однако всякий раз он возвращается с новыми документами. Кроме того, из России выслали 33-летнего вора в законе Гурама Чихладзе по кличке Квежоевич. При этом авторитета еще и лишили российского гражданства.