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21 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:22  21 февраля 2018 0

ОНФ презентовал новый кадровый проект. Его участники смогут претендовать на зарплату выше

Форум ОНФ, второй день. Москва, логотип, онф, снимает на телефон, общероссийский народный фронт, групповое фото
ОНФ предлагает почти пять тысяч вариантов стажировокФото: Владимир Андреев © URA.RU

Общероссийский народный фронт в среду, 21 февраля, запустил самую крупную общероссийскую базу стажировок. Во время пресс-конференции в Москве координатор Илья Семин заявил, что те люди, которые пройдут практику в рамках проекта «Профстажировки», смогут претендовать на зарплату выше, по сравнению с теми выпускниками, которые сразу приступают к работе, не имея опыта.

Сейчас в базе профессиональных стажировок ОНФ порядка 4,5 тысяч позиций. К концу 2018 года их количество должно увеличиться до 10 тысяч, сообщает ТАСС. «В планах проекта — содействие стажировкам молодых специалистов в госорганах и помощь в поиске практик для людей с ограниченными возможностями», — пояснил Семин.

Координатор проекта также заявил, что в России необходимо провести цифровизацию региональных служб занятости населения. Семин пояснил, что предполагается автоматизировать процесс передачи данных между региональными базами работодателей и общефедеральной базой, созданной на основе сервиса «Работа в России». На данный момент служба занятости может администрировать две разных базы, в каждую из которых информация вносится вручную.

Александр Пономарев
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