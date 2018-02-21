17:22 21 февраля 2018 0

ОНФ предлагает почти пять тысяч вариантов стажировок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Общероссийский народный фронт в среду, 21 февраля, запустил самую крупную общероссийскую базу стажировок. Во время пресс-конференции в Москве координатор Илья Семин заявил, что те люди, которые пройдут практику в рамках проекта «Профстажировки», смогут претендовать на зарплату выше, по сравнению с теми выпускниками, которые сразу приступают к работе, не имея опыта.

Сейчас в базе профессиональных стажировок ОНФ порядка 4,5 тысяч позиций. К концу 2018 года их количество должно увеличиться до 10 тысяч, сообщает ТАСС. «В планах проекта — содействие стажировкам молодых специалистов в госорганах и помощь в поиске практик для людей с ограниченными возможностями», — пояснил Семин.

Координатор проекта также заявил, что в России необходимо провести цифровизацию региональных служб занятости населения. Семин пояснил, что предполагается автоматизировать процесс передачи данных между региональными базами работодателей и общефедеральной базой, созданной на основе сервиса «Работа в России». На данный момент служба занятости может администрировать две разных базы, в каждую из которых информация вносится вручную.