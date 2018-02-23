22:58 23 февраля 2018 0

Спустя неделю после операции шов не заживает, а рана начала гночиться Фото: Mash

Житель Москвы решил судиться с городской клинической больницей им. Виноградова, где ему после операции сделали ужасающий шов на руке. При этом за три дня в платной палате молодой человек заплатил 20 тысяч рублей.

Поводом для обращения к медикам был сложный перелом плечевой кости, полученный в результате падения. 19-летний Иван со своей проблемой пришел в больницу. Там ему пообещали, что операцию сделает лучший хирург клиники. Результат шокировал молодого человека: мало того, что шов выглядел ужасно некрасиво, так рана еще и начала гноиться спустя неделю после операции. Молодому человеку зашили руку «способом Франкенштейна», передает телеграм-канал Mash.

Сами медики уверяют, что шов наложили обычным способом. В результате Иван решил собирать документы для иска, но прежде планирует долечить руку в той же больнице.

Отметим, в СМИ регулярно появляются жалобы на результаты работы хирургов, однако в основном они касается звезд, неудачно пытавшихся что-либо изменить в своей внешности. Так, весной 2017 года певице Саше Project удалось отсудить у врача 2,2 миллиона рублей за неудачную пластику, напоминает Nation News.