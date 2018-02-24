Путин уточнил цели и задачи РАН

Российские депутаты рассмотрят проект закона, который уточняет цели Российской академии наук (РАН), ее главные полномочия, функции и задачи. Соответствующий документ внес в Госдуму президент России Владимир Путин.
«Законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности РАН, ее основных задач и функций, а также полномочий, определенных в Федеральном законе „О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“», — приводит RT слова из документа.
В пояснительной записке к документу говорится, что к целям РАН предлагается отнести прогнозирование главных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны. В задачи академии может войти проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе в области оборонно-промышленного комплекса, уточняет Nation News.
Ранее четыреста с лишним ученых отправили президенту Владимиру Путину обращение, в котором предложили вернуть Российской академии наук (РАН) особый статус и право самоуправления. Итоги реформы РАН, проводимой под эгидой федерального Минобра, по их мнению, лишь мешают развитию отечественной науки.