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24 февраля 2018
14:30  24 февраля 2018 3

Путин уточнил цели и задачи РАН

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
Законопроект, внесенный Путиным, уточняет полномочия РАНФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские депутаты рассмотрят проект закона, который уточняет цели Российской академии наук (РАН), ее главные полномочия, функции и задачи. Соответствующий документ внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

«Законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности РАН, ее основных задач и функций, а также полномочий, определенных в Федеральном законе „О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“», — приводит RT слова из документа.

В пояснительной записке к документу говорится, что к целям РАН предлагается отнести прогнозирование главных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны. В задачи академии может войти проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе в области оборонно-промышленного комплекса, уточняет Nation News.

Ранее четыреста с лишним ученых отправили президенту Владимиру Путину обращение, в котором предложили вернуть Российской академии наук (РАН) особый статус и право самоуправления. Итоги реформы РАН, проводимой под эгидой федерального Минобра, по их мнению, лишь мешают развитию отечественной науки.

Виктор Дорофеев
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