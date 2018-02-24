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24 февраля 2018
21:11  24 февраля 2018 0

Участник Олимпиады оценил тюменский снег на чемпионате по сноубордингу. ВИДЕО

Сноуборд и горные лыжи. Фристайл. Челябинск., сноуборд
Никита Автанеев рассказал, как к россиянам отнеслись на ИграхФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член сборной России по сноуборду на Олимпиаде в Пхенчхане Никита Автанеев, находясь на чемпионате РФ по бигэйру в Тюмени, рассказал, что как к нашим спортсменам отнеслись на Играх-2018. Москвич сказал, что россияне не испытывали проблем в Корее.

«Обстановка была хорошая, дружелюбная. Никаких конфликтов не возникало», — сказал экстремал о южнокорейских Играх. Также спортсмен оценил тюменский снег и отметил, что он катается здесь второй раз: «В прошлом году приезжал на это же событие. Набережная меня впечатляет. Она у вас самая длинная, протяженная, и у нее есть четыре яруса. Да и в целом Тюмень производит впечатление чистого, ухоженного города».

Чемпионат собрал сноубордистов со всей страны. Среди спортсменов Анастасия Логинова и Антон Мамаев из Екатеринбурга, а также тюменец Антон Неулыбин.

Семен Гринберг
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