21:11 24 февраля 2018 0

Никита Автанеев рассказал, как к россиянам отнеслись на Играх Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член сборной России по сноуборду на Олимпиаде в Пхенчхане Никита Автанеев, находясь на чемпионате РФ по бигэйру в Тюмени, рассказал, что как к нашим спортсменам отнеслись на Играх-2018. Москвич сказал, что россияне не испытывали проблем в Корее.

«Обстановка была хорошая, дружелюбная. Никаких конфликтов не возникало», — сказал экстремал о южнокорейских Играх. Также спортсмен оценил тюменский снег и отметил, что он катается здесь второй раз: «В прошлом году приезжал на это же событие. Набережная меня впечатляет. Она у вас самая длинная, протяженная, и у нее есть четыре яруса. Да и в целом Тюмень производит впечатление чистого, ухоженного города».

Чемпионат собрал сноубордистов со всей страны. Среди спортсменов Анастасия Логинова и Антон Мамаев из Екатеринбурга, а также тюменец Антон Неулыбин.