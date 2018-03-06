Самолеты авиакомпании «Ямал» с июня будут летать из городов ЯНАО в Симферополь. А Utair пока не вводит традиционные сезонные рейсы в Краснодар, Анапу и Сочи.
Как заявлял на встречах с жителями Ноябрьска и Пуровского района губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, авиакомпания «Ямал» откликнулась на просьбы северян и открыла прямой рейс в Симферополь. С июня по сентябрь полеты в Крым доступны из аэропортов Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Цены на билеты на одного взрослого начинаются от 15,5 тысяч рублей из Ноябрьска, 16,5 тысяч из Салехарда и 17,5 тысяч из Нового Уренгоя. Детский билет можно купить с 50% скидкой.
Тем временем авиакомпания UTair не торопится вводить прямые рейсы с Ямала в южном направлении. До этого времени жителям округа на летний сезон традиционно были доступны прямые перелеты в Анапу, Краснодар и Сочи. В этом году авиакомпания может предложить только стыковочные рейсы. На запрос агентства о причине отмены прямых рейсов на юг в авиакомпании не ответили.
Кроме этого, как ранее сообщало наше агентство, с начала марта этого года авиакомпания «Руслайн» стала выполнять рейсы из ямальских городов Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск в Екатеринбург.