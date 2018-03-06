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06 марта 2018
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03 марта 2018
20:16  06 марта 2018 2

Прямых рейсов на курорты Краснодарского края у ямальцев не будет. Доступен только Крым

Аэропорт. Ханты-Мансийск., UTair, юграавиа, ютейр
Utair пока не вводит традиционные сезонные рейсы в Краснодар, Анапу и СочиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Самолеты авиакомпании «Ямал» с июня будут летать из городов ЯНАО в Симферополь. А Utair пока не вводит традиционные сезонные рейсы в Краснодар, Анапу и Сочи.

Как заявлял на встречах с жителями Ноябрьска и Пуровского района губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, авиакомпания «Ямал» откликнулась на просьбы северян и открыла прямой рейс в Симферополь. С июня по сентябрь полеты в Крым доступны из аэропортов Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Цены на билеты на одного взрослого начинаются от 15,5 тысяч рублей из Ноябрьска, 16,5 тысяч из Салехарда и 17,5 тысяч из Нового Уренгоя. Детский билет можно купить с 50% скидкой.

Тем временем авиакомпания UTair не торопится вводить прямые рейсы с Ямала в южном направлении. До этого времени жителям округа на летний сезон традиционно были доступны прямые перелеты в Анапу, Краснодар и Сочи. В этом году авиакомпания может предложить только стыковочные рейсы. На запрос агентства о причине отмены прямых рейсов на юг в авиакомпании не ответили.

Кроме этого, как ранее сообщало наше агентство, с начала марта этого года авиакомпания «Руслайн» стала выполнять рейсы из ямальских городов Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск в Екатеринбург.

Сергей Мороз
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