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25 января 2018
14:29  25 января 2018 0

Аэропорт Кольцово запустил новые рейсы сразу в четыре региона

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, парковка для инвалидов
Кольцово запускает новые рейсы в шесть населенных пунктовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский аэропорт Кольцово расширил региональную маршрутную сеть. Самолеты из уральской столицы будут летать в четыре региона страны. Из Екатеринбурга запущены новые рейсы в Республику Коми, Татарстан, ХМАО и ЯНАО.

«Рейсы в Сыктывкар, Ноябрьск и Нижнекамск будут выполняться два раза в неделю, в Надым три раза, в Нижневартовск и Белоярский один раз в неделю», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе аэропорта Кольцово.

В аэропорту уточнили, новые рейсы организованы благодаря государственной программы субсидирования региональных перевозок. По новым направлениям будут летать канадские самолета CRJ-200, рассчитанные на 50 человек каждый.

Александр Лукманов
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