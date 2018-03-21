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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
04:03  21 марта 2018 0

У здания Совфеда мужчина угрожал сенаторам и разбрасывал «коктейли Молотова». Поджег только себя. ВИДЕО

Клипарт. Разное. Москва, чиновник, мигалка, совет федерации
Мужчина кидал бутылки с зажигательной смесью в машины чиновниковФото: Антон Белицкий © URA.RU

Во вторник, 20 марта, в Москве у здания Совета Федерации на улице Большая Дмитровка неизвестный мужчина кидался бутылками с зажигательной смесью, которые он приготовил для припаркованных у входа автомобилей. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

Как рассказал РБК источник в верхней палате парламента, также мужчина выкрикивал «угрозы в адрес Совфеда». Первую бутылку он кинул в стоящие у здания автомобили, но промазал. Она разбилась и загорелась на дороге. Вторая бутылка отскочила от машины. Горючее вспыхнуло прямо у его ног вместе с брюками. Пламя потушили прохожие.

В результате поджигатель получил ожог ноги и был задержан. В пресс-службе Совета Федерации отказались комментировать произошедшее.

Сергей Демин
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