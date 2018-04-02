05:37 02 апреля 2018 0

Хорст Тельчик считает, что Запад должен прекратить накалять ситуацию и начать диалог с Москвой ФОТО: Wikimedia Commons, StagiaireMGIMO

Экс-советник бывшего канцлера Германии Гельмута Коля по внешнеполитическим вопросам Хорст Тельчик заявил, что страны Запада должны прекратить накалять ситуацию и начать вести диалог с Россией.

В интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk немецкий политолог возмутился тем, что для налаживания контактов с российской стороной Запад вовсе не использует такие «инструменты», как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Россия — НАТО. Кроме того, британский премьер-министр Тереза Мэй, по его мнению, очень довольна инцидентом, произошедшем в Солсбери. Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии отвлекает внимание от беспомощности Лондона в ситуации с Brexit.

Тельчик считает, что к расследованию об отравлении Скрипалей сразу же нужно было подключить Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). По его словам, перед тем, как принимать меры, необходимо вступить в диалог и провести переговоры, пишет RT. Также он раскритиковал и посчитал абсурдной идею западных стран бойкотировать чемпионат мира по футболу, который должен пройти в этом году в России. «Это наверняка приведёт к обострению противостояния. Тем самым вы смертельно оскорбите российского президента», — подчеркнул собеседник радиостанции.

Напомним, 4 марта Скрипалей нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. Британские власти обвинили во всем Москву и первыми выслали из страны 23 российских дипломатов. Российская сторона полностью отрицает свою причастность к инциденту. Лондон, в свою очередь, призвал других лидеров мирового сообщества поступить также. Британию поддержали в этом вопросе Канада, США, Украина и еще более 10 стран Евросоюза. Москва пообещала всем, кто попытается выдворить послов РФ, отвечать зеркальными мерами. В частности, уже стало известно о высылке из России 50 британских дипломатов, а также закрытии генконсульства в Петербурге.