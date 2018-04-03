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03 апреля 2018
15:56  03 апреля 2018 0

Биограф Крапивина ответил на обвинения автора «Ебурга» в плагиате

Алексей Иванов презентует в ИТАР-ТАСС книгу
Щупова обвинили в краже фрагментов из книги «Ебург» Алексея ИвановаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Писатель из Екатеринбурга Андрей Щупов, обвиненный в «заимствовании» кусков текста из книги Алексея Иванова «Ёбург», ответил на обвинения в плагиате. Он рассказал «URA.RU», что не читал труд Иванова, а только пролистывал.

Щупов допустил, что они с Ивановым черпали информацию из одних источников, и заинтересовался, какие совпадения обнаружил его коллега. «Тема плагиата всегда представлялась мне вымороченной и нелепой. Выдумать, найти в Сети, добыть в интервью, наконец, куда как проще, чем что-то там у кого-то уворовывать. Так что это смешно…», — поделился Щупов.

Екатеринбургский писатель заметил, что не считает «Ёбург» источником информации. По его словам, другие коренные свердловчане, «видевшие и переживавшие все воочию», разделяют его мнение. Щупова позабавило то, что это произведение кем-то воспринимается как серьезное справочное пособие.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Алексей Иванов нашел в работе уральского коллеги целые фрагменты, якобы взятые из его книги «Ёбург». Он не намеревался решать этот вопрос в суде, а отнесся к ситуации «как к приколу».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
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