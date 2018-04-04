20:41 04 апреля 2018 0

Бывший губернатор Одесской области и глава МВД Украины обменялись «любезностями» Фото: depositphotos.com © URA.RU

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ответил главе МВД Украины Арсену Авакову, заявившему, что если опальный политик вновь попытается прорваться в страну, то это приведет к стрельбе и кровопролитию. По мнению Саакашвили, такие люди, как Аваков, позорят современное украинское государство.

«От швыряний стаканами за неприятную правду, высказанную ему в глаза, до прямых угроз расстреливать участников мирных акций протеста. Куда эволюционируют эти мошенники — давно понятно…» — написал на своей странице в Facebook Саакашвили. «Лучше бы он стаканами швырялся, чем нес подобную чушь, в очередной раз публично позоря Украину уровнем людей, впрыгнувших в кресла после победы Майдана и вцепившихся в эти кресла зубами», — продолжил экс-президент Грузии.

Ранее Аваков заявил, что следующая попытка Саакашвили прорваться на Украину может обернуться кровопролитием на границе. Он также назвал бывшего одесского губернатора человеком, который «готов ради собственной красивой политической позы использовать все, что угодно».

Как уже сообщало «URA.RU», в 2017 году Саакашвили из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении гражданства, был лишен украинского паспорта. После этого политику удалось пробраться на территорию страны, но позже он был выдворен в Польшу. Государственная пограничная служба Украины запретила бывшему президенту Грузии въезжать в страну до 2021 года.