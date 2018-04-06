20:45 06 апреля 2018 0

Хоккеист балует супругу-модель ФОТО: Анастасия Шубская, Instagram

Анастасия Шубская, супруга российского хоккеиста Александра Овечкина, рассказала об очень дорогом романтическом сюрпризе от хоккеиста. Радостью она поделилась в соцсетях.

Овечкин подарил жене шикарный браслет от Cartier. Подарок она поместила в сердце из лепестков роз. Стоимость такого украшения оценивается в 2,8-3 млн рублей, уточняет «Комсомольская правда». Хоккеист трепетно относится к супруге, в соцсетях он признается ей в любви и называет ее «моя сладкая, «родная девочка» и «моя половинка».

Анастасия Шубская и Александр Овечкин сыграли свадьбу в День семьи любви и верности — 8 июля 2017 года, уточняют Nation News. Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Он забросил 600-ю шайбу в карьере, пишет «Национальная служба новостей». Овечкин также попал в двадцатку самых влиятельных россиян за последние 100 лет, список составил журнал Forbes на основе интернет-голосования, напоминает RNS.

ФОТО: соцсети