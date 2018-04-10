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10 апреля 2018
09 апреля 2018
08:16  10 апреля 2018 0

СМИ сообщили о сближении российских военных самолетов с эсминцем США у берегов Сирии

Гонка героев 2016. Екатеринбург, самолет, военная авиация
Корабль военно-морских сил США подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Самолеты военно-космических сил России по меньшей мере четыре раза пролетели над американским эсминцем USS Donald Cook. Корабль военно-морских сил США подошел на расстояние в 100 километров к городу Тартус (Сирия), в котором находится российская военно-морская база.

Корабль оснащен шестью десятками крылатых ракет «Томагавк», передает RT со ссылкой на турецкое издание Hurriyet. Выход корабля в акваторию Средиземного моря стал ответом Вашингтона на химатаку Сирии 4 апреля 2017 года, к которой, по мнению Соединенных Штатов, были причастны сирийские и российские власти. Президент США Дональд Трамп пригрозил «военными вариантами» ответа на химическую атаку в Сирии, передает «Федеральное агенство новостей». Российский центр по примирению не нашел следов химического оружия в сирийском городе Дума: специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.

Павел Маркуш
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