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17 апреля 2018
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Главные новости Москвы
04:56  17 апреля 2018 0

Сирия сообщила о новом ракетном ударе. Целью израильских военных была авиабаза в Хомсе

По информации сирийских ПВО, все ракеты были перехваченыФото: сайт Минобороны РФ
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Подразделения противовоздушной обороны Сирии отразили налет на военную базу Шайрат неподалеку от Хомса. По данным агентстваSANA, было сбито порядка девяти ракет, выпущенных по военному объесту.

«Сирийские подразделения ПВО сбили ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса», — цитирует сообщение RT.

Между тем, по официальным заявлениям представителей Пентагона, американские военные не проводят никаких операций в указанном районе, передает Nation News. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались.

В то же время, по некоторым данным, налет осуществлялся силами ВВС Израиля, сообщает телеканал 360.

Напомним, в субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция начали военные действия по отношению к Сирии. По информации местных СМИ, сирийские средства противовоздушной обороны отражают ракетные удары, которые наносятся по территории страны.

Евгений Александров
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