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17 апреля 2018
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Главные новости Москвы
07:00  17 апреля 2018 0

Украинский вертолет научился летать хвостом вперед. ВИДЕО

За основу конструкции вертолета «Надiя» взят советский Ми-2Фото: скрин видео, Youtube

Видеозапись фрагмента испытательного полета первого в истории Украины вертолета собственного производства «Надiя» («Надежда») попала в сеть Интернет. На записи винтокрылая машина, поразительно напоминающая внешне советский Ми-2 летит на небольшой высоте… хвостом вперед.

Как сообщает «РенТВ», испытания проходили в Запорожье, пилоты в целом остались машиной довольны. Испытательные полеты машины, которую планирует собирать предприятие «Мотор Сiч», будут продолжаться в течение 2018 года.

Отметим, вертолет впервые поднялся в небо в прошлом году. Легкая многоцелевая машина предназначена прежде всего для патрулирования дорог, трубопроводов и газопроводов, однако может выполнять и другие задачи. Ми-2, наследником которого считают «Надiю», был разработан еще в начале 60-х годов ХХ века и был снят с производства в начале 1990-х как морально устаревший и неконкурентоспособный.

Виктор Жуков
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