СК раскрыл подробности расследования отравления Скрипалей. ВИДЕО

01:27 19 апреля 2018 0

Никто из пассажиров рейса в Великобританию, на котором летела Юлия Скрипаль, не пострадал Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственный комитет России обнародовал первые результаты расследования по делу об отравлении в английском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На официальном YouTube-канале ведомства появился видеосюжет, в котором следователи воссоздали весь путь Юлии Скрипаль от ее дома до аэропорта. «Следствию удалось проследить весь её путь вплоть до посадки в самолёт. Установлен водитель такси, который привёз Юлию Скрипаль в аэропорт, а также все пассажиры воздушного судна, на котором девушка летела в Соединённое Королевство», — рассказали в СК РФ.

Помимо этого, следователям удалось установить, что ни у одного из пассажиров авиалайнера, на котором Юлия летела в Лондон, не было зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами, передает RT. При этом в Следственном комитете рассчитывают, что британские власти окажут содействие в расследовании и предоставит собственные материалы.

Ранее посольство РФ заявило, что «дезинфекция» в Солсбери на самом деле является операцией по уничтожению властями Великобритании вещественных доказательств по делу Скрипалей.