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19 апреля 2018
18 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:27  19 апреля 2018 0

СК раскрыл подробности расследования отравления Скрипалей. ВИДЕО

Теракт в Санкт-Петербурге (перезалил). Санкт-Петербург, чрезвычайное происшествие, чп, машина следственного комитета, ск
Никто из пассажиров рейса в Великобританию, на котором летела Юлия Скрипаль, не пострадалФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Следственный комитет России обнародовал первые результаты расследования по делу об отравлении в английском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

На официальном YouTube-канале ведомства появился видеосюжет, в котором следователи воссоздали весь путь Юлии Скрипаль от ее дома до аэропорта. «Следствию удалось проследить весь её путь вплоть до посадки в самолёт. Установлен водитель такси, который привёз Юлию Скрипаль в аэропорт, а также все пассажиры воздушного судна, на котором девушка летела в Соединённое Королевство», — рассказали в СК РФ.

Помимо этого, следователям удалось установить, что ни у одного из пассажиров авиалайнера, на котором Юлия летела в Лондон, не было зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами, передает RT. При этом в Следственном комитете рассчитывают, что британские власти окажут содействие в расследовании и предоставит собственные материалы.

Ранее посольство РФ заявило, что «дезинфекция» в Солсбери на самом деле является операцией по уничтожению властями Великобритании вещественных доказательств по делу Скрипалей.

Александр Черноскутов
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