22:51 23 апреля 2018 0

Кейт Миддлтон родила второго сына Фото: wikipedia.org

Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили общественности и журналистам своего новорожденного сына, который стал третьим ребенком в семье. Поклонники королевской семьи несколько часов ждали их появления на публике с новым членом семейства.

Кейт Миддлтон вместе с супругом и новорожденным сыном приветствовала своих подданных у крыльца больницы святой Марии в Паддингтоне, сообщает Life.ru. Имя малыша будет, по всей видимости, объявлено в ближайшее время. Его старшие брат и сестра приехали встретить мать и новорожденного вместе с принцем Уильямом. При этом уже сегодня Кейт Миддлтон выписывают из больницы.

Герцогиня родила сына сегодня, 23 апреля, в 13:01 по московскому времени, сообщал портал RT. Вес ребенка составляет 3,8 килограмма. Он занял пятое место в очереди на престол.