{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,77
Динамика за 2 недели
Евро 75,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:09  24 апреля 2018 0

ГИБДД изменит правила сдачи экзаменов на права

Куса. Челябинская область, автошкола, учебная
С помощью нововведения хотят проверять, как водитель ориентируется в транспортном потокеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГИБДД планирует объединить две части практического экзамена на получение водительских прав — езду на автодроме и в городе. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил главный госавтоинспектор России Михаил Черников.

По его словам, с помощью объединения удастся понять, как будущий водитель умеет ориентироваться в транспортном потоке. «Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность», — цитирует главного госавтоинспектора страны «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что сейчас возможные изменения обсуждают в министерстве образования и науки. По информации агентства Nation News, все согласования должны решить до конца 2018 года.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в России выросли пошлины на получение национального водительского удостоверения. Теперь новоиспеченным водителям придется заплатить за получение документа не две тысячи рублей, а три.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров