ГИБДД изменит правила сдачи экзаменов на права

ГИБДД планирует объединить две части практического экзамена на получение водительских прав — езду на автодроме и в городе. Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил главный госавтоинспектор России Михаил Черников.
По его словам, с помощью объединения удастся понять, как будущий водитель умеет ориентироваться в транспортном потоке. «Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность», — цитирует главного госавтоинспектора страны «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что сейчас возможные изменения обсуждают в министерстве образования и науки. По информации агентства Nation News, все согласования должны решить до конца 2018 года.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в России выросли пошлины на получение национального водительского удостоверения. Теперь новоиспеченным водителям придется заплатить за получение документа не две тысячи рублей, а три.