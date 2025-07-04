Минобороны раскрыло детали массированного удара по Киеву

Минобороны РФ: военные ударили «Кинжалом» по предприятиям ВСУ в Киеве
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ВС РФ ударили «Кинжалами» по Киеву, уточнили в Минобороны РФ
ВС РФ ударили «Кинжалами» по Киеву, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ночью совершили массированную атаку по украинским объектам в Киеве. Военные ударили ракетами "Кинжал", а также использовали ударные беспилотники. Соответствующие подробности озвучили в Минобороны РФ. 

"Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“, ударными БПЛА дальнего действия по промышленным предприятиям [в Киеве], осуществляющим разработку и производство дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения", — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. В Минобороны подчеркнули, что все обозначенные цели были успешно поражены. 

Подобные удары российские военные уже наносили ранее — в ночь на 29 июня Минобороны РФ сообщало о применении ракет "Кинжал" и беспилотников по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. В ведомстве подчеркивали, что подобные операции проводятся в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России и направлены на военную инфраструктуру. Этой ночью ВСУ традиционно атаковали российские регионы при помощи дронов. 

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Российские военные ночью совершили массированную атаку по украинским объектам в Киеве. Военные ударили ракетами "Кинжал", а также использовали ударные беспилотники. Соответствующие подробности озвучили в Минобороны РФ.  "Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности, аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“, ударными БПЛА дальнего действия по промышленным предприятиям [в Киеве], осуществляющим разработку и производство дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения", — подчеркнули в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. В Минобороны подчеркнули, что все обозначенные цели были успешно поражены.  Подобные удары российские военные уже наносили ранее — в ночь на 29 июня Минобороны РФ сообщало о применении ракет "Кинжал" и беспилотников по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. В ведомстве подчеркивали, что подобные операции проводятся в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России и направлены на военную инфраструктуру. Этой ночью ВСУ традиционно атаковали российские регионы при помощи дронов. 
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