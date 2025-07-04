Песков прокомментировал разочарование Трампа от разговора с Путиным

Песков: Кремль внимательно следит за заявлениями Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дата встречи Путина и Трампа сейчас на этапе согласования
Дата встречи Путина и Трампа сейчас на этапе согласования Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность внимательного отношения к высказываниям американского лидера.

«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе СВО и предпочтительнее это сделать политическо-дипломатическими средствами. Президент также проинформировал о том, что мы ожидаем согласования дат третьего раунда прямых переговоров», — сообщил Песков во время конференц-колла с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал важность прямого диалога с Москвой и отмечал, что у него с Владимиром Путиным сохраняются рабочие отношения. Последний телефонный разговор лидеров, состоявшийся 4 июня, стал уже четвертым с начала года и был посвящен вопросам урегулирования ситуации на Украине и возможному возобновлению переговоров между Москвой и Киевом.

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Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность внимательного отношения к высказываниям американского лидера. «Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе СВО и предпочтительнее это сделать политическо-дипломатическими средствами. Президент также проинформировал о том, что мы ожидаем согласования дат третьего раунда прямых переговоров», — сообщил Песков во время конференц-колла с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал важность прямого диалога с Москвой и отмечал, что у него с Владимиром Путиным сохраняются рабочие отношения. Последний телефонный разговор лидеров, состоявшийся 4 июня, стал уже четвертым с начала года и был посвящен вопросам урегулирования ситуации на Украине и возможному возобновлению переговоров между Москвой и Киевом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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