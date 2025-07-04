Песков прокомментировал разочарование Трампа от разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании по итогам телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность внимательного отношения к высказываниям американского лидера.
«Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе СВО и предпочтительнее это сделать политическо-дипломатическими средствами. Президент также проинформировал о том, что мы ожидаем согласования дат третьего раунда прямых переговоров», — сообщил Песков во время конференц-колла с журналистами, передает корреспондент URA.RU.
Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал важность прямого диалога с Москвой и отмечал, что у него с Владимиром Путиным сохраняются рабочие отношения. Последний телефонный разговор лидеров, состоявшийся 4 июня, стал уже четвертым с начала года и был посвящен вопросам урегулирования ситуации на Украине и возможному возобновлению переговоров между Москвой и Киевом.
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