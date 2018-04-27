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Сегодня 27 апреля и вот главное за ночь:
Бизнесмена Михаила Прохорова обвинили в многомиллиардной взятке вице-премьеру Александру Хлопонину. Якобы для этой цели олигарх купил шикарную виллу в Италии.
Роскомнадзор заблокировал IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Twitter и интернет-ресурса советника президента РФ по вопросам развития интернета Германа Клименко. IT-специалисты рассказали, когда именно «перекроют» к ним доступ.
Россия допускает выход из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. По словам главы Минюста РФ Александра Коновалова, ЕСПЧ демонстрирует «неприемлемые для страны подходы».
Повышение МРОТ на Ямале убьет весь бизнес, заявили местные предприниматели. Из-за налогов бизнесмены станут выплачивать зарплаты в конверте.
Две сотни миллиардеров из РФ стали богаче Центробанка и всех россиян вместе взятых. Капитал богачей сравним с 73,5% ВВП страны.
Свердловские школьницы, маршировавшие с голыми ногами по сугробам, заболели. Организаторы марша в ответ на обвинения заявили, что девочки вышли на мероприятие добровольно.