{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,60
Динамика за 2 недели
Евро 76,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 апреля 2018
09:00  27 апреля 2018 0

Взятка Прохорова, блокировка соцсетей, смерть ямальского бизнеса. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
200 человек в России богаче всей страныФото: depositphotos.com © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня 27 апреля и вот главное за ночь:

Бизнесмена Михаила Прохорова обвинили в многомиллиардной взятке вице-премьеру Александру Хлопонину. Якобы для этой цели олигарх купил шикарную виллу в Италии.

Роскомнадзор заблокировал IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», «Одноклассников», Facebook, Twitter и интернет-ресурса советника президента РФ по вопросам развития интернета Германа Клименко. IT-специалисты рассказали, когда именно «перекроют» к ним доступ.

Россия допускает выход из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. По словам главы Минюста РФ Александра Коновалова, ЕСПЧ демонстрирует «неприемлемые для страны подходы».

Повышение МРОТ на Ямале убьет весь бизнес, заявили местные предприниматели. Из-за налогов бизнесмены станут выплачивать зарплаты в конверте.

Две сотни миллиардеров из РФ стали богаче Центробанка и всех россиян вместе взятых. Капитал богачей сравним с 73,5% ВВП страны.

Свердловские школьницы, маршировавшие с голыми ногами по сугробам, заболели. Организаторы марша в ответ на обвинения заявили, что девочки вышли на мероприятие добровольно.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров