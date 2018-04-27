Состояние 200 российских миллиардеров превысило резервы ЦБ и накопления всех соотечественников

08:23 27 апреля 2018 3

Суммарный капитал всех российских долларовых миллионеров достиг 1,2 трлн долларов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Суммарный капитал 200 самых богатых россиян вырос до 485 млрд долларов в 2017 году. В то же время золотовалютные резервы Центрального банка России составили 433 млрд долларов, а денежные накопления граждан РФ в банках — 389 млрд долларов.

Количество состоятельных россиян, чей капитал составляет от пяти до 50 млн долларов, увеличилось до 38120 человек, а число соотечественников с состоянием от 50 до 500 млн долларов — до 2620 человек. Кроме того, число людей, чье имущество оценивается в более чем 500 миллионов долларов, увеличилось до 220 граждан. При этом суммарный капитал 38,1 тысячи российских долларовых миллионеров в 2017 году достиг отметки в 1,2 трлн долларов, что сравнимо с 73,5% ВВП России, пишет ИноСМИ.ru.

В то же время реальные доходы (заработок за вычетом обязательных платежей, очищенный от инфляции) обычных граждан продолжают падать после 2014 года. За четыре года они снизились на 11,4%. В январе—феврале текущего года средний заработок сократился еще на 0,8%.

Отмечается, что один из источников сокращения доходов — рост обязательных платежей, включая налоги, сборы, страховые взносы и платежи по кредитам. Кроме того, по данным Росстата, количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума в период с 2012 по 2016 год выросло с 17,9 до 19,6 млн человек. По данным Счетной палаты за 11 месяцев 2017 года их число выросло до 20,3 млн россиян, что сравнимо с показателями 2006 года — 21,6 млн человек.