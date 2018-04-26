Глава Минюста допустил выход России из ЕСПЧ

23:28 26 апреля 2018 0

По словам Александра Коновалова, пока в Москве не рассматривают всерьез выход из ЕСПЧ ФОТО: Wikimedia Commons, Government.ru

Российская сторона может выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил глава Минюста РФ Александр Коновалов.

По его словам, это сложный и глобальный вопрос. «Ничего исключать никогда нельзя. Никогда не говори „никогда“, но пока всерьез вопрос об этом не стоит», — приводит слова Коновалова «Национальная служба новостей».

Министр юстиции также отметил, что в нахождении России под юрисдикцией ЕСПЧ есть свои положительные моменты, однако имеются и отрицательные составляющие. Как подчеркнул Коновалов, Европейский суд по правам человека все активнее демонстрирует негативные подходы по нескольким вопросам, которые для РФ являются неприемлемыми. «Мы со своей стороны стараемся с этим бороться опять же юридическими методами, в том числе, в контексте реформы ЕСПЧ», — добавил он.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе рассказал, что разрыв отношений с ЕСПЧ является «очень плохим шагом в неправильном направлении». По словам журналиста, такая мысль может появиться только на «нервной почве», а также привести к полной деградации общества.