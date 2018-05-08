21:00 08 мая 2018 0

Медведев, Путин и Володин идут на заседание Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Госдума сегодня выбрала «нового» премьер-министра России. Догадайтесь с одной попытки, кто им стал (кстати, здесь вы можете почитать нашу трансляцию заседания). После назначения возник большой вопрос: что делать новому правительству, чтобы его не сверг народ? Ведь накопилось множество нерешенных проблем.

Президент тут посчитал: на то, чтобы исполнить один из новых майских указов, нужны 8 трлн рублей. Медведев для обеспечения финансирования нового указа провел аж десяток совещаний.

Лидер оппозиции в армянском парламенте Никол Пашинян избран премьер-министром страны. Голосование он выиграл с небольшим отрывом. Нового главу правительства ждет много работы, ведь главное для него — не разочаровать народ с его многочисленными ожиданиями.

Беглый уральский олигарх, он же бывший депутат Заксобрания Свердловской области, снова сбежал — только теперь из Лондона в Россию. Британские власти объявили его «очередной мишенью Кремля по «делу Скрипалей», а после объявили на него охоту.

После кемеровской трагедии в «Зимней вишне» в России закрыли треть торговых центров. Но предприниматели не согласны терять деньги и проводят акцию протеста.

На Урале врачи отказывались госпитализировать бабушку-ветерана. Почти неделю труженица тыла страдала от бездействия медиков. Но когда ее в итоге увезли в больницу, сделать было уже ничего нельзя. Показательная история перед Днем Победы.